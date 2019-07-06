Nefes kesen maçta İsveç, İngiltere’yi 2-1’le geçti | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İngiltere’yi 2-1 yenen İsveç, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Fransa’nın ev sahipliğinde 8’incisi düzenlenen kupanın üçüncülük maçında, İngiltere ile İsveç karşılaştı.

İsveç’e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kosovare Asllani ve 22. dakikada Sofia Jacobsson kaydetti. İngiltere’nin tek golünü 31. dakikada Francesca Kirby attı. İngiltere, 34’te Ellen White ile eşitliği sağlasa da gol daha sonra VAR uyarısıyla tespit edilen elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Nefes kesen ve iki takımın da oldukça keyif veren bir oyun sergilediği maçta erken gelen gollerin ardından İngiltere baskısını artırsa da eşitliği bir türlü sağlayamadı.

İsveç, 1991 ve 2011 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez bronz madalya kazandı. Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, yarın TSİ 18.00’de karşı karşıya gelecek. Alex Morgan`dan `çay sevinci` tepkilerine sert cevap! ABD Kadın Futbol Takımı`nın yıldızı Alex Morgan, İngiltere maçında attığı golden sonra yaptığı `çay içme` hareketine gelen eleştirilere cevap verdi. İlgili Haberi Oku