SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cep telefonu kullanan çocuklar için çok ciddi uyarı!
Nefes kesen maçta İsveç, İngiltere’yi 2-1’le geçti | FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Milli Takımlar

Nefes kesen maçta İsveç, İngiltere’yi 2-1’le geçti | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası üçüncülük maçında İsveç, İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

6 Temmuz 2019 20:31

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İngiltere’yi 2-1 yenen İsveç, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Fransa’nın ev sahipliğinde 8’incisi düzenlenen kupanın üçüncülük maçında, İngiltere ile İsveç karşılaştı.

İsveç’e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kosovare Asllani ve 22. dakikada Sofia Jacobsson kaydetti. İngiltere’nin tek golünü 31. dakikada Francesca Kirby attı. İngiltere, 34’te Ellen White ile eşitliği sağlasa da gol daha sonra VAR uyarısıyla tespit edilen elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Nefes kesen ve iki takımın da oldukça keyif veren bir oyun sergilediği maçta erken gelen gollerin ardından İngiltere baskısını artırsa da eşitliği bir türlü sağlayamadı.

İsveç, 1991 ve 2011 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez bronz madalya kazandı. Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, yarın TSİ 18.00’de karşı karşıya gelecek. 05 Temmuz 2019 Alex Morgan`dan `çay sevinci` tepkilerine sert cevap! ABD Kadın Futbol Takımı`nın yıldızı Alex Morgan, İngiltere maçında attığı golden sonra yaptığı `çay içme` hareketine gelen eleştirilere cevap verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:31 | 6 Temmuz 2019
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası FIFA Kadınlar Dünya Kupası ingiltere isveç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR