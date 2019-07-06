Nando De Colo kimdir, kaç yaşında? Avrupa basketinin süper starı Fenerbahçe Beko’da!

Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo ile anlaşma sağladı. Avrupa basketbolunun en yetekli isimleri arasında gösterilen Nando De Colo’nun sarı lacivertli forma giyecek olması taraftarlarda büyük sevinç yarattı. Yeni transferlerini araştıran basket severler Nando de Colo kimdir ve hangi pozisyonda oynuyor?’ soruları ile Fransız gard her şeyi öğrenmek istiyor.

NANDO DE COLO KİMDİR?

Profesyonel kariyerine 2006 yılında ülkesinin takımlarından Cholet'de başlayan 23 Haziran 1987 doğumlu De Colo, başarılı performansıyla dikkat çekti ve o dönem EuroCup'ta mücadele eden Valencia ile anlaştı. Ayrıca aynı yıl 2009 NBA Draftı'nda 53. sıradan seçilen De Colo, Cholet'de EuroChallenge finali oynadı.

İspanya'daki henüz ilk sezonunun sonunda Valencia ile 2010'da EuroCup şampiyonluğu sevinci yaşayan De Colo, Turkish Airlines EuroLeague deneyimi de yaşadıktan sonra Temmuz 2012'de NBA ekiplerinden San Antonio Spurs‘ün yolunu tuttu.

Daha sonra 2013-14 sezonunda Austin Daye karşılığında Toronto Raptors‘a takaslanan De Colo, iki sezonda toplam 119 maçlık NBA kariyerinde 3,8 sayı, 1,8 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.

De Colo ayrıca 2013 yılında NBA finali oynayan Spurs takımının kadrosunda da yer alıyordu ve NBA'de toplam 6 playoff maçına çıktı.

Daha sonra CSKA Moskova formasıyla Avrupa'ya dönen yıldız isim, 2014 yılından bu yana Rus devinin formasını giyiyordu. Bu süreçte iki EuroLeague şampiyonluğu yaşayan De Colo, ayrıca 2015-2016 sezonunda hem normal sezon hem de Final Four MVP'si seçilmeyi başardı.

Son beş yılda EuroLeague'in en çok sayı atan oyuncusu olan 32 yaşındaki yıldız, 2016 yılında EuroLeague'in en skorer oyuncusu olurken 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste üç kez EuroLeague'de yılın takımına seçildi. De Colo ayrıca 2015 ve 2019 yıllarında ise EuroLeague'de yılın en iyi ikinci takımında yer aldı.

VTB'de dört şampiyonluğu bulunan De Colo, üç kez de MVP ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca yıldız oyuncu Fransa Ligi'nde de En İyi Fransız Oyuncu, All-Star MVP'si, kupa MVP'si, kupa şampiyonluğu, ligin en çok gelişim gösteren oyuncusu gibi birçok bireysel ödülün ve takım ödülünün sahibi oldu.

SON DAKİKA | Nando De Colo resmen Fenerbahçe Beko`da! Son dakika... Fenerbahçe Beko yıldız isim Nando De Colo`yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fenerbahçe, yıldız basketçi Nando De Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İlgili Haberi Oku