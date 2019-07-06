Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli takım, 4×100 metre karışık bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Rusya’nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4×100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35’lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.
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Avrupa Gençler Şampiyonası Final / 4x100m Mix Bayrak Takımımız / Mert Ali Satır Demirkan Demir Aleyna Özkan Gizem Güvenç 3.52.35’dereceleri ile Avrupa 3.’sü olarak yarışı tamamlamıştır. Bronz Madalyanın sahibi olan millilerimiz Türkiye Yüzme Tarihinde bir ilki başardı ve Avrupa Gençler Şampiyonasında Takım olarak bayrakta tarih yazdı. Sporcularımızı ve antrenörleri Aykut Çelik, Çiğil Gün Güler, Yasin Atıl, Gürkan Eröksüz'ü tebrik ederiz. .#HaydiTürkiye
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, “Bronz madalyanın sahibi olan millilerimiz, Türkiye yüzme tarihinde bir ilki başardı ve Avrupa Gençler Şampiyonası’nda takım olarak bayrakta tarih yazdı.” ifadeleri kullanıldı. Yarışta Rusya, 3.49.13’lük derecesiyle birinciliği, Almanya da 3.52.22’lik zamanıyla ikinciliği elde etti.