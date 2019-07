Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı!

View this post on Instagram

Avrupa Gençler Şampiyonası Final / 4x100m Mix Bayrak Takımımız / Mert Ali Satır Demirkan Demir Aleyna Özkan Gizem Güvenç 3.52.35’dereceleri ile Avrupa 3.’sü olarak yarışı tamamlamıştır. Bronz Madalyanın sahibi olan millilerimiz Türkiye Yüzme Tarihinde bir ilki başardı ve Avrupa Gençler Şampiyonasında Takım olarak bayrakta tarih yazdı. Sporcularımızı ve antrenörleri Aykut Çelik, Çiğil Gün Güler, Yasin Atıl, Gürkan Eröksüz'ü tebrik ederiz. .#HaydiTürkiye