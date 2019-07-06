Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli takım, 4×100 metre karışık bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Rusya’nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4×100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35’lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

Milli yüzücü Beril Böcekler`den tarihi başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası`nda 1500 metre serbest stilde finalde yarışan milli sporcu Beril Bölcekler, ikinciliği elde ederek gelecek yıl Tokyo`da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları`na katılma hakkı kazandı. Böcekler yaptığı derece ile 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, “Bronz madalyanın sahibi olan millilerimiz, Türkiye yüzme tarihinde bir ilki başardı ve Avrupa Gençler Şampiyonası’nda takım olarak bayrakta tarih yazdı.” ifadeleri kullanıldı. Yarışta Rusya, 3.49.13’lük derecesiyle birinciliği, Almanya da 3.52.22’lik zamanıyla ikinciliği elde etti.