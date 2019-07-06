Milan, Theo Hernandez’i resmen açıkladı!

İtalya Serie A takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez’i renklerine bağladı. Milan, Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez’i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

AC Milan, Theo Hernandez’i renklerine bağladığını resmen açıkladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Real Madrid’e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. pic.twitter.com/95AHeZLgVL — SKOR (@SozcuSkor) 6 Temmuz 2019

Milan’ın bu transfer için 20 milyon Euro bonservis ödediği basına yansıdı. Geçen sezon Real Sociedad’a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.