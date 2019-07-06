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Milan, Theo Hernandez’i resmen açıkladı!
Transfer Haberleri

Milan, Theo Hernandez’i resmen açıkladı!

İtalyan ekibi Milan, Fransız sol bek Theo Hernandez'i Real Madrid'den transfer etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan Theo Hernandez için Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

6 Temmuz 2019 21:03

İtalya Serie A takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez’i renklerine bağladı. Milan, Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez’i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Milan’ın bu transfer için 20 milyon Euro bonservis ödediği basına yansıdı. Geçen sezon Real Sociedad’a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

Son güncelleme 21:03 | 6 Temmuz 2019
AC Milan Real Madrid theo hernandez
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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