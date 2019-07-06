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Transfer Haberleri

Merih Demiral Juventus’a gitti! Alanyaspor kazandı…

Aytemiz Alanyaspor, dün İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transferi resmi olarak açıklanan milli futbolcu Merih Demiral'ın transferinden kasasını dolduracak.

6 Temmuz 2019 13:34

Sassuolo ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, Merih’in bir sonraki olası transferinden yüzde 12.5 pay, oyuncunun Juventus’a transferi sonrasında Sassuolo kulübü tarafından Alanyaspor’a ödenecek. Juventus dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli oyuncu Merih Demiral’ı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Demiral ile 30 Haziran 2024’e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisi için Sassuolo kulübüne 18 milyon Euro ödeyecek. Sassuolo ise yapılan anlaşma gereği bu transferden yüzde 12.5’lik payı (2.25 milyon Euro) Aytemiz Alanyaspor’a ödeyecek. 

05 Temmuz 2019 Merih Demiral resmen Juventus`ta! Bonservis bedeli... İtalya devi Juventus, milli savunma oyuncusu Merih Demiral`ı kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:38 | 6 Temmuz 2019
Aytemiz Alanyaspor juventus Merih Demiral sassouli transfer
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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