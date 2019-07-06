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Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers’ta!
NBA

Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers’ta!

NBA yaz sezonunun merakle beklenen transferlerinden biri gerçekleşti. Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers ile anlaştı.

6 Temmuz 2019 10:25

NBA 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Toronto Raptors’da play-off final serisinin MVP seçilen Kawhi Leonard’ın gelecek sezonda forma giyeceği takım belli oldu.

ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski’nin  haberine göre Kawhi Leonard, 4 yıl için 142 milyon Dolar karşılığında Los Angeles Clippers ile anlaştı. Geçen sezon NBA Batı Konferansı’nı 8. sırada tamamlamasının ardından play-off ilk turunda Golden State Warriors’a elenen Los Angeles temsilcisinin Kawhi Leonard’ın yanı sıra büyük bir takas sonucu Oklahoma City Thunder’ın yıldız oyuncusu Paul George’u da kadrosuna katacağı dile getiriliyor.

Los Angeles Clippers’ın Paul George karşılığında Oklahoma City Thunder’a korumasız birinci tur draft hakkı, korumalı birinci tur hakkı ve Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Galllinari’yi vereceği ifade ediliyor. Kawhi Leonard transferinin ve Paul George detaylarının önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Son güncelleme 12:13 | 6 Temmuz 2019
Kawhi Leonard Los Angeles Clippers NBA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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