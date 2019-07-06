Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers’ta!

NBA 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Toronto Raptors’da play-off final serisinin MVP seçilen Kawhi Leonard’ın gelecek sezonda forma giyeceği takım belli oldu.

ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Kawhi Leonard, 4 yıl için 142 milyon Dolar karşılığında Los Angeles Clippers ile anlaştı. Geçen sezon NBA Batı Konferansı’nı 8. sırada tamamlamasının ardından play-off ilk turunda Golden State Warriors’a elenen Los Angeles temsilcisinin Kawhi Leonard’ın yanı sıra büyük bir takas sonucu Oklahoma City Thunder’ın yıldız oyuncusu Paul George’u da kadrosuna katacağı dile getiriliyor.

Los Angeles Clippers’ın Paul George karşılığında Oklahoma City Thunder’a korumasız birinci tur draft hakkı, korumalı birinci tur hakkı ve Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Galllinari’yi vereceği ifade ediliyor. Kawhi Leonard transferinin ve Paul George detaylarının önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.