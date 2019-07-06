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Hatayspor’da yeni başkan Nihat Tazearslan oldu!
TFF 1.Lig

Hatayspor’da yeni başkan Nihat Tazearslan oldu!

Hatayspor’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa Nihat Tazearslan seçildi. Hatayspor Başkanı Tazearslan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

6 Temmuz 2019 23:54

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da, Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre, Prof. Dr. Mehmet Maden’in faaliyet raporunu okumasıyla devam ederken, toplantıda yapılan tüzük değişikliği ile 19 olan yönetim kurulu üye sayısı, 13 kişiye indirildi. Denetleme kurulu raporları okunup ibra edilirken, tek liste halinde gidilen başkanlık seçiminde, Nihat Tazearslan başkanlığındaki liste divan başkanına sunuldu. Başka bir adayın çıkmadığı kongrede oy birliği ile Tazearslan, Hatayspor'un yeni başkanı seçildi.

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Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, “Mehmet Maden başkanlığındaki yönetim çok güzel işler başardı. 3 sene önce Hatayspor'umuz 3. Lig'e düşme durumundaydı. O noktadan bugünlere geldik hep birlikte. Çok büyük çileler, emekler verildi. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah yeni yönetim Hatay’ımıza, Hatayspor’umuza hayırlı olur. Bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Son güncelleme 23:54 | 6 Temmuz 2019
hatayspor Nihat Tazearslan Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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