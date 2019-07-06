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Transfer Haberleri

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Muriç tepkisi: FIFA kurallarına uymadılar

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği ancak Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklayan Vedat Muriç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin Rizesporlu yöneticilerle yeniden masaya oturduğu ve transferin noktalanmaya yakın olduğu öğrenildi

6 Temmuz 2019 09:18

Fenerbahçe’nin, Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç transferini neden sonlandıramadığının detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Ramazan Bayramı'ndan önce Kosovalı oyuncunun transferi için Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın kapısını çaldı. FIFA kuralları gereği kulüple görüşmeden oyuncuya teklife bulunmayan sarı-lacivertliler, Hasan Kartal'la ufak pürüzler dışında prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Vedat Muriç’in rotası Galatasaraylı yetkililerin devreye girmesiyle değişti. Fenerbahçeli yöneticiler ise, Karadeniz ekibiyle görüşmeden oyuncuyla iletişime geçen sarı kırmızılı kulübün FIFA kurallarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Bu tavrı hem etik bulmayan hem de FIFA kurallarına aykırı olduğunu belirten sarı-lacivertli cephe, rakibin bu davranışa rağmen geri adım atmadı.

05 Temmuz 2019 Fenerbahçe ve Galatasaray`ın istediği Vedat Muriqi kararını açıkladı! Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor`da forma giyen forvet Vedat Muriqi, sözleşmesi sona erene kadar takımda kalacağını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray`ın istediği 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay`ın yaptığı paylaşım da sosyal medyada gündeme oturdu İlgili Haberi Oku

TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ

Muriç'in takımda kalacağını açıklamasına rağmen Koç ve Özsoy, Rize ekibin başkanı Hasan Kartal'la bir görüşme daha yaptı.

Anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu belirtilirken, Rize kulübünden izin alındıktan sonra Muriç'le de iletişime geçilecek.

Son güncelleme 09:18 | 6 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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