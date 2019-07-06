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Fenerbahçe’de Behrad Talebi isyanı: ‘Bizim kulüpte ne arıyor?’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Behrad Talebi isyanı: ‘Bizim kulüpte ne arıyor?’

BJK TV'nin eski çalışanlarından Behrad Talebi'nin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanlığını yapması sarı lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. Talebi'nin Beşiktaş lehine yaptığı eski paylaşımları ortaya çıkartan taraftarların tepkisi sosyal medyada çığ gibi artarken sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı.

6 Temmuz 2019 09:19

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki sezon öncesi çalışmaları devam ederken eski BJK TV çalışanı Behrad Talebi’nin, sarı lacivertli kulüpte tercüman olarak göreve getirilmesi taraftarlar arasında isyana neden oldu.

Sarı lacivertlilerin İranlı transferi Allahyar Sayyadmanesh’in menajerlik şirketiyle de anlaşması olan Talebi’nin Farsça bildiği için genç futbolcuya tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Ancak Talebi’nin eski BJK TV çalışanı olması ve fanatik Beşiktaş taraftarı olması nedeniyle Fenerbahçe taraftarı duruma tepki gösterdi.

Bir süre sonra Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Sosyal medyada oluşan gündem hakkında ivedi bir bilgilendirme gerekliliği doğmuştur. Yeni transferimiz Allahyar Sayyadmanesh ile kampa gelen ve fotoğrafları basına yansıyan şahıs, sadece birkaç günlüğüne futbolcumuza yardımcı olmak üzere tesislerimize gelmiştir. ‘Kulübümüzün resmî çalışanı değildir.’ Fenerbahçemizin çatısı altında görev yapacak her kişi hakkında, Fenerbahçe değerleri kapsamında tüm konularda detaylı araştırma yapılıp son karar Fenerbahçemiz değerlerine uygun şekilde verilmektedir. Futbolcumuzla birlikte geçici olarak birkaç günlüğüne Farsça çeviri yapmak üzere kampa gelen bu şahıs an itibariyle tesislerimizden gönderilmiştir. Camiamızın bilgisine sunarız.” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken hedefte Fenerbahçe yönetimi vardı.

İşte paylaşımlardan bazıları;

Son güncelleme 09:19 | 6 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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