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Evren Çağıran’dan altın madalya!
Diğer Sporlar

Evren Çağıran’dan altın madalya!

Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmasında mücadele eden milli okçu Evren Çağıran, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

6 Temmuz 2019 17:29

Almanya’da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında milli sporcu Evren Çağıran, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Evren Çağıran, başkent Berlin’de gerçekleştirilen organizasyonun makaralı yay kategorisi finalinde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı.

Evren Çağıran, 145-145 biten karşılaşmada, beraberlik atışı sonrasında rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyon, yarın sona erecek. 30 Haziran 2019 Türkiye, Avrupa Oyunları`nı 15 madalya ile tamamladı Belarus`un başkenti Minsk`te gerçekleştirilen Avrupa Oyunları`nı Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:29 | 6 Temmuz 2019
Evren Çağıran Okçuluk Dünya Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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