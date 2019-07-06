Evren Çağıran’dan altın madalya!

Almanya’da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında milli sporcu Evren Çağıran, makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Evren Çağıran, başkent Berlin’de gerçekleştirilen organizasyonun makaralı yay kategorisi finalinde Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı.

Evren Çağıran, 145-145 biten karşılaşmada, beraberlik atışı sonrasında rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyon, yarın sona erecek. Türkiye, Avrupa Oyunları`nı 15 madalya ile tamamladı Belarus`un başkenti Minsk`te gerçekleştirilen Avrupa Oyunları`nı Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı. İlgili Haberi Oku