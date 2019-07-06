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Denizlispor’un yeni transferi Hugo Rodallega, yapımı devam eden Atatürk Stadyumu’nu gezdi
Transfer Haberleri

Denizlispor’un yeni transferi Hugo Rodallega, yapımı devam eden Atatürk Stadyumu’nu gezdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’a transfer olan Hugo Rodallega, kendisine Denizli’yi gezdiren kulüp yöneticileri ile birlikte tadilat çalışmalarının devam ettiği Atatürk Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Yıldız futbolcu incelemeleri kafasına taktığı baretle yaptı.

6 Temmuz 2019 23:58

Hugo Rodallega, yeni sezon hazırlıklarına katılmak üzere geldiği Denizli'de kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticiler tarafından karşılandı. Başkan Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Rodallega'ya kenti gezdirdikten sonra birlikte inşaat çalışmaları devam eden Atatürk Stadyumu'na geçerek çalışmaları yerinde incelediler. Yıldız futbolcunun inşaat alanında baretle gezmesi dikkatlerden kaçmadı.

06 Temmuz 2019 Denizlispor`un transferi Rodallega Türkiye`ye geldi Spor Toto Süper Lig`de 9 yıl sonra yer alacak olan ve ilk 5`de olmayı hedefleyen Denizlispor`un, Trabzonspor`dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega, Türkiye`ye geldi. İlgili Haberi Oku

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Çetin şunları söyledi:

“Resmi işlemlerin ardından Rodallega fiilen de aramıza katıldı. Stadyumda bir araya geldik. Kendisine Denizli’yi gezdirme fırsatımız da oldu. Stadyum çalışmalarını Rodallega da gördü. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zemin indirme çalışmalarını tamamladık. Drenaj sistemini kurduk. Zeminin son katının malzeme serim işlerini yapıyoruz. 18 Temmuzda zemin top oynanacak duruma gelecek. Yönetim kurulumuzun tamamı nöbetleşe, gece gündüz çalışıyor. Geri kalan zamanda da sorumluluk alanları ile ilgileniyorlar. İyi bir ekibiz. Her şey Denizli ve Denizlispor için.”

Son güncelleme 23:58 | 6 Temmuz 2019
Hugo Rodallega spor toto süper lig Yukatel Denizlispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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