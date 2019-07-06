Çeyrek finalistler belli oldu! Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali ne zaman hangi kanalda?

658 yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük coşkuyla devam ediyor. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Peki, Kırkpınar güreşleri finali ne zaman? Kırkpınar yağlı güreşleri finali hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler…

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658'ncisi 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Karşılaşmalar DMAX'tan yayınlanacak.

Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

ÇEYREK FİNALE KALAN İSİMLER?

Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil Yeşil adını çeyrek finale yazdırdı.

KIRKPINAR GÜREŞ AĞASI NASIL OLUNUR?

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü şu anda Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.