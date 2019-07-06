Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri! Gary Medel’e teklif var!

İtalyan ekibi Fiorentina, Gary Medel’i kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. Copa America’da forma giyen ve yarı final oynayan Şili’nin değişilmez isimlerinden olan Medel’i takip eden Fiorentina, Beşiktaş’a 5 milyon Euro’luk teklif yapmayı planlıyor. Teklif hazırlığı Beşiktaş Yönetimi’ne ulaşırken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için 8 milyon Euro isteyeceği öğrenildi. Pazartesi hazırlıklara başlayacak olan Beşiktaş’ta, yeni sezon öncesinde transferde sessizlik sürerken, Kartal’ın gündemine de birçok isim geldi. Medel için iyi bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satmayı düşünen Beşiktaş, gelecek olan parayla da transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor. Ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımda kalmasını istediği isimlerden birisi olan Medel için, değerini bulmayan bir teklif gelmesi halinde, siyah-beyazlı yönetim transferi onaylamayacak.

SON DAKİKA | Beşiktaş`ta ayrılık! Cyle Larin`in yeni durağı... Son dakika gelişmesi... Beşiktaş`ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, Belçika ekiplerinden Zulte Waregem ile anlaştı. 24 yaşındaki forvet 1 yıllığına kiralandı İlgili Haberi Oku

Boyd için gün sayılıyor

Tlyer Boyd’la uzun süredir görüşen ve anlaşamaya varan Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Vitoria Guimaraes’le de anlaşmaya yakın. Beşiktaş, bu futbolcu için son olarak 2 milyon Euro teklifte bulunurken, Portekiz ekibi 2.4 milyon Euro’ya indi. Beşiktaş Yönetimi, Guimaraes’in taksitle ödeme seçeneğini kabul etmesi halinde, 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle bu futbolcuyu kadrosuna katacak. Kartal’da diğer hedef ise Ali Adnan. Özellikle sol bek konusunda, Adriano’nun da takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Atletico Madrid`den Barcelona`ya sert yanıt! Griezmann transferi askıya alındı... Atletico Madrid kulübü, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla oyuncularının Barça ile Mart ayında anlaştığını doğrularken Katalan ekibinin yıldız ismin 120 milyon Euro`luk serbest kalma bedelini zamanında ödememesinden ötürü transferin şimdilik askıya alındığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Kagawa olmadı, hedefte Holtby var

Sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa’yı tekrar kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferde başarılı olamazken, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby ile ilgilenmeye başlamıştı. Holtby için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederse, önümüzdeki günlerde bu transferi noktalayacak.