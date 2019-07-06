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Transfer Haberleri

Atletico Madrid’den Barcelona’ya sert yanıt! Griezmann transferi askıya alındı…

Atletico Madrid kulübü, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla oyuncularının Barça ile Mart ayında anlaştığını doğrularken Katalan ekibinin yıldız ismin 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini zamanında ödememesinden ötürü transferin şimdilik askıya alındığını duyurdu.

6 Temmuz 2019 16:02

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Atletico Madrid ile Griezmann’ın transferi için görüştüklerini açıklamıştı.  Bunun ardından Atletico Madrid cephesi, yayımladığı bir açıklamayla Barcelona’yı sert şekilde eleştirdi.

İspanyol kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antoine Griezmann, 14 Mayıs’ta Diego Simeone ve Sportif Direktör Andrea Berta’yı, sezon sonunda kulüpten ayrılacağı konusunda bilgilendirdi. Bu tarihten sonra kulübümüz, Barcelona ve Griezmann’ın Şubat ortasından itibaren görüşmeye başladığını ve Mart ayında anlaşma sağladığını öğrendi. Barcelona Başkanı’nın da söylediği gibi, Griezmann’ın transferi için kendileriyle görüşüyoruz.

KULÜBE VE TARAFTARLARINA SAYGISIZLIK

Ancak Barcelona’nın, Griezmann’ın bu yaz 200 milyon Euro’dan 120 milyon Euro’ya düşen serbest kalma bedelini taksitler halinde ödeme teklifine olumsuz cevap verdik çünkü Barcelona ve oyuncunun, Atletico Madrid Kulübüne ve taraftarlarına saygısızlık ettiğine inanıyoruz. Bu yaşananların ardından Griezmann’a, Pazar günü başlayacak yeni sezon hazırlık çalışmalarına katılması yönünde talimat verdik.”

Atletico Madrid, Antoine Griezmann’ın uzun yıllar formasını giydiği 7 numaralı formayı yeni sezonda Benfica’dan transfer ettiği genç yıldız Joao Felix’in giyeceğini açıklamıştı.

Son güncelleme 16:03 | 6 Temmuz 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona transfer
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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