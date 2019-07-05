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Volkan Demirel’e Comolli vetosu!
Fenerbahçe

Volkan Demirel’e Comolli vetosu!

Ersun Yanal’ın takımda görmek istediği deneyimli eldivene Fransız sportif direktörün soğuk baktığı, yaşanan kararsızlık yüzünden imzaların atılamadığı ortaya çıktı

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 5 Temmuz 2019 07:42

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ederken gözler geçen sezon olduğu gibi yine Volkan Demirel'i aradı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer raporunda “Mutlaka takımda kalmalı” dediği tecrübeli eldivenle sözleşme uzatılmasına Damien Comolli'nin karşı çıktığı öğrenildi. Fransız sportif direktörün takımdaki kaleci sayısının fazlalığı nedeniyle bu transfere soğuk bakması sonrası Başkan Ali Koç ve yönetim de kararsız kaldı.

SEMIH ÖZSOY DA DEVREDE

Harun ve Ankaragücü'nden transferi an meselesi olan Altay ile yola devam edilmesinin daha doğru olduğunu düşünen Comolli, bu fikrini Başkan Ali Koç'a iletti. Tecrübeli ismin Emre Belözoğlu ile takıma ağabeylik yapacağını düşünen Başkanvekili Semih Özsoy ise Yanal'ın raporunun dışına çıkılmaması ve Volkan'la sözleşme uzatılmasını istiyor. Yaşanan fikir ayrılığı sonrasında iki tarafı bir kez daha dinleyecek olan Başkan Ali Koç son kararı verecek.

Son güncelleme 10:44 | 5 Temmuz 2019
Damien Comolli Fenerbahçe volkan demirel
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
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