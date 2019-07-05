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Umut Bulut 1 yıl daha Kayserispor’da
Kayserispor

Umut Bulut 1 yıl daha Kayserispor’da

İstikbal Mobilya Kayserispor, 36 yaşındaki milli oyuncu Umut Bulut ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

5 Temmuz 2019 19:18

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut’un sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Profesyonel futbol takımımızın kaptanı başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz.”

Son güncelleme 19:18 | 5 Temmuz 2019
İstiklal Mobilya Kayserispor umut bulut
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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