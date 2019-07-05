Türkiye 3-0 Şili | FIVB Challenger Kupası

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nda A Grubu’ndaki ilk maçında Şili’yi 3-0 mağlup etti ve yarı finale çıkmayı garantiledi.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Stozice Spor Salonu’nda oynanan maçı Türkiye, 25-13, 25-22 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazandı.

Kupada şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi’ne katılım hakkı elde etmek isteyen milliler, A Grubu’ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 21.30’da Slovenya ile karşılaşacak.

Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

Salon: Stozice

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan)

Türkiye: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan)

Şili: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau)

Setler: 25-13, 25-22, 25-22

Süre: 81 dakika (21, 30, 30)