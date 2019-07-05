Son dakika | UEFA’dan Trabzonspor’a müjdeli haber geldi

UEFA, Trabzonspor’un gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edebileceğine dair yazıyı bordo-mavili kulübe gönderdi. Bilindiği üzere bordo mavililer Fenerbahçe ile birlikte UEFA Finansal Fair Play denetiminde bulunuyordu. UEFA’nın aldığı karar neticesinde Trabzonspor bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilecek.

Spor Toto Süper Lig’i 4. sırada noktalayan Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılacak. Kararla ilgili UEFA resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu. UEFA, Trabzonspor’un gelecek sezon Avrupa Ligi’nde elde edeceği gelirlerin yüzde 50’sine el koyacak.

Aynı zamanda açıklamada Trabzonspor’a iki sezon içinde (2020-2021, 2021-2022) bir yıl men cezası verildiğini ancak 15 Ekim’e kadar borçların yapılandırılması, belirlenen hedeflere ulaşılması ve TFF tarafından yeni mali gözlemleme düzenlemesinin hayata geçirilmesi şeklindeki üç şartın yerine getirilmesi halinde söz konusu cezanın uygulanmayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tüm şartları yerine getirdiklerini ve UEFA’nın da bu konuda ikna edildiğini açıkladı. İşte Ağaoğlu’nun açıklamaları:

“DOĞRU İŞLER YAPMASAYDIK…”

”UEFA, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim’e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız. Kulübün ekonomisinin sürdürülebilir hale getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı. Çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya geldiğimiz yerde ceza almadan yolumuza devam etmemizi sağladı uyguladığımız politikamız. Her şeyden öte, bu politika UEFA tarafından kabul gördü.

Kulübün bütçesi ölçüsünde nokta transferler yapacağız. Yeniden yapılandırmayla alakalı olarak anlaşmanın dışına çıkmak, başkanın sorumlu olduğu yönünde taahhütname imzaladık. Mikel’in haricinde ihtiyacımız olan mevkiler stoper ve forvet hattı. 1 hafta içinde 2 transferimiz daha olacak. Görüşmelerimizin devam ettiği genç oyuncu da var. Transferin %99’unu tamamlamış olacağız. Teknik heyetin vereceği doğrultusunda belki 1 ilave daha söz konusu olabilir.

“AVRUPA ARTIK SIKINTI DEĞİL”

Biz tüm şartları yerine getirdik, Avrupa için bir sıkıntı söz konusu değil. Görüşmelerimizin devam ettiği isimler var. Bu isimler henüz medyada yer almadı. Belki 1 tanesinin ismi yazıldı. Aksi türlü fiyat inanılmaz derecede artıyor. Bunun bedelini de kulüp ödüyor.”

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