Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Joao Mario için harekete geçiyor! İşte Galatasaray Beşiktaş transfer haberleri…

Fenerbahçe yönetimi, Inter'de forma şansı bulamayan Joao Mario için görüşmeye hazırlanıyor. Galatasaray, Aboubakar’ı ikna ederken kulübü Porto’yta yaptığı kiralama teklifini de 3 milyon euroya kadar yükseltti. Beşiktaş scout ekibinin iki sezondur izlediği Hollandalı Ben Rienstra için girişimler başladı.

FENERBAHÇE’DE YENİ GÜNDEM JOAO MARİO

Geçen sezon çok büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı Emre Belözoğlu ile takviye eden Fenerbahçe’den bir flaş hamle daha geliyor. Sarı-Lacivertliler’ın Inter formasını giyen Joao Mario’nun transferi için harekete geçtiği belirtiliyor. İddialar dün İtalyan basınında da yer buldu.

Inter’in yeni sezon planlarında yer almayan Portekizli yıldız iki sezon önce West Ham’a kiralanmıştı. Joao Mario 8 numara ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra, sağ kanatta da oynuyor. Sportif direktör Comolli’nin kısa süre içinde İtalyan yetkililerle temasa geçeceği belirtiliyor. Fenerbahçe 2 yıl daha sözleşmesi olan Joao Mario’yu 1 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor.

GALATASARAY’DA ABOUBAKAR HEYECANI

Fatih Terim’in takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar’ı ikna çalışmaları yanı sıra Porto ile yapılan pazarlıklar da devam ediyor. Kameurunlu forvetin yapılan ilk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Sarı kırmızılı idarecilerin 27 yaşındaki golcü ile anlaştığı ve transferin kulüpler arasındaki pazarlıklara kaldığı öğrenildi.

Yapılan görüşmelerde futbolcunun menajerinin, Aboubakar’ın Galatasaray’da oynamayı istediği ve heyecanlandığını aktardığı bildirildi. Taraftar maddi konularda anlaşırken, Cim Bom Portekiz ekibine de yaptığı teklifi revize etti. Buna göre Galatasaray satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istedikleri Kamerunlu golcü için fiyat yükseltti ve 3 milyon euroya kadar çıktı.

Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro teklif edildiği öğrenildi. Ze Luis’in transferinden sonra Aboubakar’ı gözden çıkaran Porto’nun ilk planında 2 sene daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle beraber satmak istediği belirtildi. Ancak Galatasaray dışında tecrübeli forvete ciddi teklif gelmemesi Cim Bom’un elini güçlendirdi.

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BEŞİKTAŞ RİENSTRA İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Heerenveen ile 2021 yılına kadar kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu, defansif orta saha pozisyonunda oynuyor. Buna karşın Rienstra, sağ ve sol stoper bölgesinde ve hücuma dönük orta pozisyonunda da görev alabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ajax altyapısından yetişen Rienstra'yı Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimaline karşı da kadrosuna katmayı istiyor.