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SON DAKİKA Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A'ya transfer oldu.

5 Temmuz 2019 13:27

İtalya Serie A takımlarında Genoa, Galatasaray’dan ayrılan Sinan Gümüş’ü renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan haberde Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Sinan Gümüş ile üç yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da kalmayı güçlükle başaran Genoa, 20 takımlı ligi 38 puanla 17. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray’ın 2014 yılında Stuttgart altyapısından transfer ettiği Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 116 maçta 33 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Son güncelleme 13:58 | 5 Temmuz 2019
genoa italya Sinan Gümüş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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