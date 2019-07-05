SON DAKİKA Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu

İtalya Serie A takımlarında Genoa, Galatasaray’dan ayrılan Sinan Gümüş’ü renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan haberde Sinan Gümüş ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Sinan Gümüş ile üç yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da kalmayı güçlükle başaran Genoa, 20 takımlı ligi 38 puanla 17. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray’ın 2014 yılında Stuttgart altyapısından transfer ettiği Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 116 maçta 33 gol atarken, 16 da asist yaptı.