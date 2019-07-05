SON DAKİKA | Merih Demiral resmen Juventus’ta! Bonservis bedeli…

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenekler arasında gösterilen Merih Demiral, Juventus’a transfer oldu.

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen ve geçen sezon Alanyaspor’da gösterdiği performansla Sassuolo’ya transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcu, kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Juventus, Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken oyuncunun bonservisi için 18 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Serie A’da oynadığı 14 maçta 1260 dakika sahada kalan Demiral, 2 gol atarken yüzde 87’lik isabetli pas oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.