SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu sözünü tuttu ilk ziyaret Çatalca’ya yapıldı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Merih Demiral resmen Juventus’ta! Bonservis bedeli…

İtalya devi Juventus, milli savunma oyuncusu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

SKOR DIŞ HABER 5 Temmuz 2019 20:50

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenekler arasında gösterilen Merih Demiral, Juventus’a transfer oldu.

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen ve geçen sezon Alanyaspor’da gösterdiği performansla Sassuolo’ya transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcu, kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Juventus, Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken oyuncunun bonservisi için 18 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Serie A’da oynadığı 14 maçta 1260 dakika sahada kalan Demiral, 2 gol atarken yüzde 87’lik isabetli pas oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son güncelleme 20:50 | 5 Temmuz 2019
juventus Merih Demiral
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR