SON DAKİKA | Beşiktaş’ta ayrılık! Cyle Larin’in yeni durağı…

Beşiktaş’ın Ocak 2018’de transfer ettiği 24 yaşındaki forvet Cyle Larin, Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralandı.

Jamaika asıllı Kanadalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 2,5 milyon Euro olarak belirlendi.

Larin, Süper Lig’de oynadığı 16 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama;

“Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem’e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır”