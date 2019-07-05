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SON DAKİKA | Beşiktaş’ta ayrılık! Cyle Larin’in yeni durağı…

Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, Belçika ekiplerinden Zulte Waregem ile anlaştı. 24 yaşındaki forvet 1 yıllığına kiralandı

5 Temmuz 2019 19:27

Beşiktaş’ın Ocak 2018’de transfer ettiği 24 yaşındaki forvet Cyle Larin, Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralandı.

Jamaika asıllı Kanadalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 2,5 milyon Euro olarak belirlendi.

Larin, Süper Lig’de oynadığı 16 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama;

“Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem’e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır”

Son güncelleme 20:24 | 5 Temmuz 2019
beşiktaş Cyle Larin Zulte Waregem
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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