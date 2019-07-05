Samir Nasri, Anderlecht’te!

Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri’yi renklerine bağladı. Anderlecht kulübünün resmi sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için “Hoş geldin” mesajı paylaşıldı ve Nasri’nin yeni sezonda 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir takımda buluştu. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle UEFA’dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya, Arsenal, Manchester City, Antalyaspor ve West Ham United formalarını giymişti.