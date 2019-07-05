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Transfer Haberleri

Samir Nasri, Anderlecht’te!

Anderlecht'te oyuncu-teknik direktör olarak göreve başlayan Vincent Kompany, Samir Nasri'yi transfer etti. Kompany ve Nasri, Manchester City'de birlikte forma giymişti.

5 Temmuz 2019 21:14

Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri’yi renklerine bağladı. Anderlecht kulübünün resmi sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için “Hoş geldin” mesajı paylaşıldı ve Nasri’nin yeni sezonda 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir takımda buluştu. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle UEFA’dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya, Arsenal, Manchester City, Antalyaspor ve West Ham United formalarını giymişti.

Son güncelleme 21:14 | 5 Temmuz 2019
Anderlecht samir nasri Vincent Kompany
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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