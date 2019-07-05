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Romanya Milli takımı Avcı’ya emanet
Milli Takımlar

Romanya Milli takımı Avcı’ya emanet

Basketbol coachı Ayhan Avcı, Romanya Milli takımının başına geçti.

5 Temmuz 2019 10:09

Yıllardır Bellona Kayseri Basketbol bayan basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı, Romanya Kadın Milli takımın coachı oldu.

Ayhan Avcı Romanya Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. Avcı’nın staffında Müge Berkalp de bulunacak.

Tecrübeli coach Avcı 2021 Avrupa Şampiyonası elemeleri boyunca görev yapacak ve sözleşmesi 2021 Şubat ayında sona erecek. Budapeşte'de kampta bulunan Rumen takımının başında bulunan Avcı, kamp sonrası Türkiye'ye dönecek.

Türkiye U20 kadın Basketbol takımının da coachı olan Ayhan Avcı'nın önümüzdeki sezon Bellona Kayseri Basketbol ile lige katılıp katılmayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Son güncelleme 10:09 | 5 Temmuz 2019
Ayhan Avcı basketbol romanya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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