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Ramil Guliyev Elmas Lig’de 200 metrede beşinci oldu
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Ramil Guliyev Elmas Lig’de 200 metrede beşinci oldu

Elmas Lig'in Lozan'da düzenlenen sekizinci etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu

5 Temmuz 2019 23:01

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig’in sekizinci etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu.

İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Ramil Guliyev, 20.01’lik derecesiyle beşincilik elde etti.

ABD’li atlet Noah Lyles’in 19.50 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Ekvadorlu Alex Quinonez 19.87 ile ikinci, Kanadalı Andre de Grasse de 19.92 ile üçüncü oldu.

Kadınlar cirit atmada piste çıkan milli atlet Eda Tuğsuz ise üç atışında da faul yaptı ve dereceye giremedi.

Son güncelleme 23:01 | 5 Temmuz 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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