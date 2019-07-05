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Transfer Haberleri

Porto, Ze Luis transferini resmen açıkladı

Daha önce adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ze Luis, Porto'ya transfer oldu.

5 Temmuz 2019 16:57

Portekiz’in köklü ve güçlü kulübü Porto, Spartak Moskova’dan Ze Luis’i renklerine bağladı.

28 yaşındaki golcüyle bir süredir ilgilenen Porto, oyuncunun transferini Twitter hesabından duyurdu ve 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçmişte adı Galatasaray ve Fenerbahçe’yle de anılan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Ze Luis, son dört sezonu Rus ekibi Spartak Moskova’da geçirdi. Geçmişte Braga, Videoton ve Gil Vicente forması da giyen 1.85’lik forvet, geçen sezon Spartak Moskova’da 36 maça çıkarken 14 gol atıp 2 asist yaptı.

Son güncelleme 16:59 | 5 Temmuz 2019
Fenerbahçe galatasaray Porto spartak moskova transfer Ze Luis
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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