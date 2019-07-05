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Transfer Haberleri

Paul Pogba, Manchester United’dan ayrılıyor! Mino Raiola açıkladı!

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, yıldız oyuncunun Manchester United'dan ayrılmak istediğini söyledi. Pogba'nın adı bu transfer döneminde yoğun olarak Real Madrid ile anılıyor.

5 Temmuz 2019 20:23

İngiltere Premier League’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manchester United’da Paul Pogba şoku yaşanıyor. Takımının sezon öncesi kampında yer almayan Pogba’nın Kırmızı Şeytanlar’dan ayrılmak istediği gündeme damga vurdu.

Manchester United, Fransız oyuncunun izinli olduğu için çalışmalarda yer almadığını açıklarken 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun menajeri Mino Raiola, konuyla ilgili konuştu. Raiola, “Kulüpte herkes, teknik direktörden kulüp sahibine kadar, Pogba’nın ne istediğini biliyor. Herkes Pogba’nın ayrılmak istediğinin farkında ve şu anda ayrılık sürecindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Pogba sezon bitiminde “Şimdi başka bir yerde yeni bir meydan okuma bulmak için iyi bir zaman olabilir” demişti. Aynı zamanda Fransız yıldız mart ayında Real Madrid’le ilgili yaptığı “Her oyuncunun hayalidir” açıklamasıyla Real Madrid’e göz kırpmıştı.

Son güncelleme 20:40 | 5 Temmuz 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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