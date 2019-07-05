SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hayat'da patlama: Ölü ve yaralılar var!
Ozan Tufan ve Sadık Çiftpınar Cuma Namazı’nı köylülerle kıldı
Fenerbahçe

Ozan Tufan ve Sadık Çiftpınar Cuma Namazı’nı köylülerle kıldı

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ve Sadık Çiftpınar, Düzce'de Cuma Namazı kıldı.

5 Temmuz 2019 14:32

Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası’ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, Cuma Namazı’nı Bıçkıyanı Camisi’nde kıldı.

Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Murat Sağlam, Cuma Namazı için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle Bıçkıyanı köyüne gitti. Köy sakinleriyle Bıçkıyanı Camisi’nde Cuma Namazı’nı kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Sarı-lacivertli oyuncular, futbolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.

Son güncelleme 14:43 | 5 Temmuz 2019
cuma namazı Fenerbahçe Ozan Tufan Sadık Çiftpınar
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR