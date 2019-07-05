Nick Kyrgioz: Nadal’dan özür dilemeyeceğim

Wimbledon 2. tur maçında 18 Grand Slam şampiyonu İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşı karşıya gelirken, maç Nadal’ın 3-1’lik (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) galibiyeti ile sona ermişti.

Kyrgios, maç sırasında Nadal’ın göğsüne doğru attığı sert top sonrası izleyenlerin tepkisini çekmiş ve olay dış basında çok konuşulmuştu.

24 yaşındaki genç raket konuyla ilgili “Özür dileyecek misiniz?” sorularına “Neden özür dileyeyim? Kendisi kaç tane Slam kazandı, banka hesabında kaç para var? Bence göğsüne gelen topu kaldırabilir, bunun için kendisinden özür dilemeyi düşünmüyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil ” diye cevapladı.

“TEHLİKE YARATABİLİRDİ”

Nadal bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ben Nick’in bu hareketleri rakibini rahatsız etmek için yaptığını söylemiyorum ama kendisinin bazen tehlikeli olduğu bir gerçek. Topa bu şekilde vurduğunuzda, topun nereye gideceğini bilemezsiniz. Benim için tehlikeli değil fakat çizgi hakemleri ve kalabalık için tehlikeli. Onun büyük ve yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum ama ben de profesyonel bir oyuncuyum. Top bu sefer doğrudan benim üzerime geldi, önemli değil ben profesyonel bir oyuncuyum ve bundan kaçınmayı başarabilirim. Ama ya top doğrudan arka tarafa doğru giderse çok tehlikeli olabilir, ön sıralarda birilerine gelebilir ve gözlerine zarar verebilir. İşte bu bir tehlike yaratır.” dedi.