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Milli yüzücü Beril Böcekler’den tarihi başarı!
Diğer Sporlar

Milli yüzücü Beril Böcekler’den tarihi başarı!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde finalde yarışan milli sporcu Beril Bölcekler, ikinciliği elde ederek gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Böcekler yaptığı derece ile 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

5 Temmuz 2019 23:56

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli yüzücü Beril Böcekler, gümüş madalya kazanarak Olimpiyatlar’a A barajı ile katılmaya hak kazandı.

Rusya’nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda kızlarda 1500 metre serbest stilde finalde yüzen milli sporcu Böcekler, 16.21.39’luk derecesiyle ikinciliği elde etti.

A barajını geçen milli mayo, gelecek yıl Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkını elde etti.

Bu derecesiyle 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Beril Böcekler, şampiyonanın ilk gününde 800 metre serbestte yine gümüş madalya kazanmıştı.

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Son güncelleme 23:56 | 5 Temmuz 2019
Beril Böcekler
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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