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Liverpool, Lazio’yu şikayet etmeye hazırlanıyor
İngiltere Premier Lig

Liverpool, Lazio’yu şikayet etmeye hazırlanıyor

Liverpool, 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Bobby Adekanye'yi transfer eden Lazio'yu FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

5 Temmuz 2019 10:26

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Liverpool, Serie A ekiplerinden Lazio ile büyük bir anlaşmazlık içerisinde.

Liverpool, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 1 Temmuz 2019’da bedelsiz olarak Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer olan U23 takımı oyuncusu Bobby Adekanye konusunda FIFA’ya gitmeye hazırlanıyor.

Fox Sports’da yer alan habere göre Liverpool, henüz sözleşmesi sona ermeden oyuncu ile görüşme gerçekleştiren Lazio hakkında FIFA’ya şikayette bulunacak. FIFA’nın kurallarına göre 23 yaş altındaki futbolcular, sözleşmelerinin son 6 ayında forma giydiği kulübünden izinsiz olarak başka kulüpler ile transfer görüşmeleri yapamıyorlar.

Nijerya asıllı Hollandalı oyuncu, Mart ayında Voetbalzone.nl adlı internet sitesine verdiği röportajda Lazio ile görüştüğünü kabul ettiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Adekanye; “Lazio ile anlaşmaya vardığım doğru değl. Willem II ve Barcelona gibi benimle ilgilenen kulüplerden biri onlar; ama henüz kesin bir karar alınmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 10:26 | 5 Temmuz 2019
Bobby Adekanye ingiltere italya lazio liverpool transfer
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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