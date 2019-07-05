Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar güreşleri ne zaman?

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden eğlenceli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 1 Temmuz – 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar yağlı güreşlerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Peki, Kırkpınar güreşleri 2019 ne zaman yapılacak? Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda? İşte, Kırkpınar yağlı güreşleri detayları…

KIRKPINAR 2019 YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında düzenlenecek yağlı güreşlerin programı şu şekilde;

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı’nda güreşler, minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yarın minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 6 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Organizasyon, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX'tan yayınlanacak.