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Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar güreşleri ne zaman?
Güreş

Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar güreşleri ne zaman?

658 yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine büyük heyecanla başladı. Binlerce pehlivanın katılması beklenen Kırkpınar güreşleri TV'den canlı yayınlanacak. Peki, Kırkpınar güreşleri ne zaman? Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda?

5 Temmuz 2019 16:27

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden eğlenceli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 1 Temmuz – 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar yağlı güreşlerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Peki, Kırkpınar güreşleri 2019 ne zaman yapılacak? Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda? İşte, Kırkpınar yağlı güreşleri detayları…

KIRKPINAR 2019 YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında düzenlenecek yağlı güreşlerin programı şu şekilde;

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı’nda güreşler, minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yarın minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 6 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Organizasyon, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne gidilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX'tan yayınlanacak.

Son güncelleme 16:27 | 5 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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