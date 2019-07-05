Göztepe’ye kapasite müjdesi TBMM’den geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dün kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’yle stadyumlarda seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Göztepe’nin yeni sezonun ikinci yarısında açılması hedeflenen stadının kapasitesi bu düzenlemeyle kulüp ve taraftarın istediği gibi 20 bin 35’ten ayakta seyircilerle 25 bin 35’e çıkarılabilecek.

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu değişikliğe Teklifin taraftarların siyaset eliyle ehlileştirilmesi için yapıldığı görülmektedir şerhi düşmüştü. İlgili Haberi Oku

Yeni yasayla ilgili Göztepe taraftarına yönelik şu açıklama yapıldı:

“TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul ettiğimiz 92 sıra sayılı kanun ile birlikte bundan böyle futbol müsabakalarında seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. İlk aşamada, Göztepemiz’in yeni stadyumu olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin İnönü Caddesi’ne bakan kale arkasını ayakta seyire uygun hale getirerek, stadyumumuzun toplam seyirci kapasitesini 25.035’e çıkarıyoruz. İkinci aşamada ise aynı işlem deniz tarafındaki kale arkasında da gerçekleştirilebilecek. Böylece stadyumumuzun kapasitesi toplamda 30.035’e kadar çıkartılabilecek. Şanlı şerefli taraftarımıza ve kulübümüze hayırlı, uğurlu olsun.”