SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hayat'da patlama: Ölü ve yaralılar var!
Gazişehir Gaziantep’e Brezilyalı sol bek
Transfer Haberleri

Gazişehir Gaziantep’e Brezilyalı sol bek

Gaziantep ekibi Gazişehir Gaziantep, Junior Morais'i renklerine bağladı.

5 Temmuz 2019 14:52

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB’de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“22 Temmuz 1986 yılında Brezilya’nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, 2011 yılında Portekiz ligi takımlarından Freamunde’ye transfer oldu. Sırasıyla Astra Giurgiu ve FCSB takımlarında forma giyen Morais, kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıktı, bu sürede 14 gol atıp, 38 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.”

Son güncelleme 14:52 | 5 Temmuz 2019
Gazişehir Gaziantep
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR