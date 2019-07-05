Galatasaray’da Florya bilmecesi!

Galatasaray yönetimi ve camiası, hesapta olmayan bir krizle karşı karşıya: Metin Oktay Tesisleri'nin taşınması konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Geçen yıl 12 Nisan'da Emlak Konut tarafından yapılan, 2 milyar 250 milyon liralık teklifle Öz Er-Ka İnşaat'ın kazandığı ihale sonrası sarı-kırmızılı yönetime verilen ‘termin' süresinin üzerinden 3 ay geçti. Taşınma süresinin uzaması ve Kemerburgaz arazisinde inşaat ile ilgili olarak bir hazırlığın başlamaması Emlak Konut'ta rahatsızlığa yol açtı.

KEMERBURGAZ'DA DURUM

GALATASARAY yönetiminin Kemerburgaz için henüz bir hamlede bulunmamasının üzerine Emlak Konut'un, Metin Oktay Tesisleri'nin de içinde bulunduğu arazi ile ilgili Terra Gayrimenkul adlı şirkete hazırlattığı aylık kira rayiç bedel raporu, kafaları karıştırdı. Galatasaray yönetimine henüz iletilmeyen rapora göre taşınma süresi boyunca geçen her ay, sarı-kırmızılı kulübün kasasından 383.000 TL çıkması demek. Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmanın önündeki en büyük engel olan mandıra ve taş ocağı tesislerinin ruhsatları ise resmen iptal edildi.

EKSTRA BÜTÇE TALEBİ

İSTEDIĞI anda Kemerburgaz'daki iki firmanın tahliyesini gerçekleştirebilecek Galatasaray yönetiminin Emlak Konut'un 20 milyon TL taşınma avansı teklifini yetersiz meblağ olarak değerlendirerek kabul etmediği ve bu rakamın arttırılmasını talep ettiği öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi, arazinin konumundan dolayı önerilen 20 milyon TL'nin, hafriyat maliyetini bile karşılamayacağını ifade ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin taşınması için ihtiyaç duyulan rakamın 150 milyon TL olduğu belirtiliyor.

KULÜBÜ NE BEKLİYOR?

GALATASARAY yönetimi, sözleşme içeriğinde kira ödemek gibi bir zorunluluğun bulunmadığını savunsa da Emlak Konut'un hazırlattığı rapor sonrası 383.000 TL kira talebiyle karşı karşıya kalabilir. Yeni kira sözleşmesi veya tahliye, Cimbom'un önündeki seçenekler.