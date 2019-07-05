Fransa Turu 7 yıl sonra efsane isim Froome olmadan koşulacak

Yol bisikleti yarışlarının en prestijlisi Fransa Turu, 2019’da, son 7 yılda 4 şampiyonluk kazanan Chris Froome olmadan koşulacak. İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun “grand tour” (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903’ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, 22 takımdan 176 sürücünün katılımıyla bu yıl 6-28 Temmuz tarihlerinde 106. kez organize edilecek.

2019’daki organizasyon, Fransa Turu’nda 5 şampiyonluğu bulunan Belçikalı Eddy Merckx’in ilk genel klasman birinciliğinin 50. yıl dönümü dolayısıyla efsane bisikletçinin ülkesinin başkenti Brüksel’den başlayacak. Toplam uzunluğu 3 bin 480 kilometre olan turun 2 ve 3. etapları da Belçika topraklarından geçecek.

Bu yılki turda, 1900’de Fransa’da kurulan L’Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919’dan beri genel klasman liderine verilen “sarı mayo” da unutulmadı. Sarı mayonun 100. yılı, 19 Temmuz’daki 13. etapta kutlanacak. 7 düzlük, 7 dağ, 5 tepe, birer takım ve bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki 30 tırmanış bölümü, Vosges Dağları, Pireneler ve Alpler’den geçecek. 6, 14, 15, 19 ve 20. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak. Fransa Turu’nun sembollerinden biri haline gelen Tourmalet Geçidi’ne, 14. etapta 83. defa uğranacak. Bisikletçilerin 19. etapta 12 yıldır ilk kez tırmanacağı Iseran Geçidi ise 2 bin 770 metrelik zirvesiyle 2019 Fransa Turu’nun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.

SKY TAKIMI TARİH OLDU

2010’da kurulan ve son 7 Fransa Bisiklet Turu’nda 6 kez genel klasman şampiyonu çıkaran Sky takımı, el değiştirdiği 1 Mayıs’tan itibaren Ineos adıyla yarışıyor.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu Büyük Britanya merkezli televizyon yayıncılığı ve telekomünikasyon şirketi Sky’ın elinde tuttuğu takımın hisselerini, Büyük Britanyalı Jim Ratcliffe’in sahibi olduğu kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Ineos şirketi aldı.

İsim değişikliği sonrası kadrosunu koruyan takım, 2012’de Bradley Wiggins, 2013, 2015, 2016 ve 2017’de Chris Froome, geçen yıl ise Geraint Thomas ile genel klasman şampiyonluğuna ulaşmıştı.

FROOME YOK

Son 7 yıldır katıldığı Fransa Turu’nda, yarışı tamamlayamadığı 2014 dışında 4 şampiyonluk, birer 2’ncilik ve 3’üncülük elde eden Chris Froome, sakatlığı yüzünden bu yılki organizasyonda yarışamayacak.

Ineos takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Froome’un, 12 Haziran’da Criterium du Dauphine yarışında yaptığı kaza sonrası sağ uyluk kemiği ve dirseğinin yanı sıra kaburgalarında da kırık tespit edilmişti. 34 yaşındaki Froome gibi genel klasmanın bir diğer iddialı ismi Tom Dumoulin de turda mücadele edemeyecek.

Sunweb takımının 28 yaşındaki Hollandalı sporcusu, diz sakatlığı yüzünden İtalya Turu’ndan çekilmek zorunda kalmıştı. 2017 İtalya Bisiklet Turu şampiyonu Dumoulin, geçen yıl hem İtalya hem de Fransa turunda genel klasmanı 2. sırada tamamlamıştı.

‘SARI MAYO’ MÜCADELESİ KIZIŞACAK

Froome ve Dumoulin’in olmaması 2019 Fransa Bisiklet Turu’nda sarı mayoyu hedefleyen diğer isimlerin iştahını kabarttı. Froome’un yokluğunda Ineos takımının liderliğini, geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Geraint Thomas ve bu sezon İsviçre Turu ile Paris-Nice Turu’nu kazanarak dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Egan Bernal yapacak.

Ineos takımı, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Wout Poels, Gianni Moscon ve Dylan van Baarle’yi de barındıran güçlü kadrosuyla yine genel klasmanın bir numaralı favorisi.

Son 2 senedir iyi götürdüğü yarışa, 9. etapta yaptığı kazalar nedeniyle veda eden Richie Porte’un, Trek-Segafredo takımına transfer olduğu 2019’da her şeyden önce şansa ihtiyacı olacak.

Vincenzo Nibali (Bahreyn-Merida), bu yıl İtalya Turu’nda elde ettiği 2’ncilik sonrası genel klasmandan çok etap birinciliklerine odaklanacağını söylese de 2014 şampiyonunu hafife almamak gerek.

2015 ve 2016’da podyuma çıkmasının ardından bir türlü beklentileri karşılayamayan Nairo Quintana’nın yanı sıra Alejandro Valverde ve Mikel Landa gibi iki önemli genel klasmancının daha kadrosunda bulunduğu Movistar, Ineos takımıyla baş etmeyi umuyor.

2016’daki 2’nciliği ve 2017’deki 3’üncülüğü sonrası Fransızların umudu olan AG2R-La Mondiale’den Romain Bardet’nin, bireysel zamana karşı etabında çok yavaş kalmazsa bir şansı olabilir.

Rigoberto Uran (EF Education First), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Dan Martin ve Fabio Aru (BAE Takımı Emirates), Jakob Fuglsang (Astana), Wilco Kelderman (Sunweb), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ve Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) da dikkatle izlenmesi gerekenler arasında yer alıyor.