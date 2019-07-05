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Frankie de Jong transferi sonrası Ajax’tan Barcelona’ya otobüsle mesaj
İspanya La Liga

Frankie de Jong transferi sonrası Ajax’tan Barcelona’ya otobüsle mesaj

Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği De Jong'un imzası sonrası, Hollanda ekibi rakibine kiraladığı otobüsle mesaj gönderdi.

SKOR DIŞ HABER 5 Temmuz 2019 16:54

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Ajax’ın 22 yaşındaki genç yıldızı Frankie de Jong’u 75 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Ajax, bu transferin tamamlanmasının ardından kiraladığı otobüsle, Barcelona’ya mesaj gönderdi.

Kiralanan otobüsün üzerine De J0ng’un fotoğrafını yerleştiren Ajax, aracın üzerine de “Geleceğin tadını çıkar Barcelona… Tıpkı bizim yaptığımız gibi” mesajını yazdırdı.

Willem II altyapısında oynarken Ajax gözlemcileri tarafından keşfedilen De Jong, 2015 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Ajax altyapısında 46 maça çıktıktan sonra 2016 yılında A Takım’a yükselen De Jong, üç yılda gösterdiği gelişimle dünya devlerinin dikkatini çekti. De Jong, daha sonra Barcelona’ya 75 milyon Euro bonservis bedeli ile imza attı.

Ajax’ta 89 maçta görev yapan De Jong, 6 gol atarken 13 de asiste imza attı.

Son güncelleme 16:54 | 5 Temmuz 2019
ajax barcelona frankie de jong
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