Frankie de Jong transferi sonrası Ajax’tan Barcelona’ya otobüsle mesaj

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Ajax’ın 22 yaşındaki genç yıldızı Frankie de Jong’u 75 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Ajax, bu transferin tamamlanmasının ardından kiraladığı otobüsle, Barcelona’ya mesaj gönderdi.

Kiralanan otobüsün üzerine De J0ng’un fotoğrafını yerleştiren Ajax, aracın üzerine de “Geleceğin tadını çıkar Barcelona… Tıpkı bizim yaptığımız gibi” mesajını yazdırdı.

Willem II altyapısında oynarken Ajax gözlemcileri tarafından keşfedilen De Jong, 2015 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edildi. Ajax altyapısında 46 maça çıktıktan sonra 2016 yılında A Takım’a yükselen De Jong, üç yılda gösterdiği gelişimle dünya devlerinin dikkatini çekti. De Jong, daha sonra Barcelona’ya 75 milyon Euro bonservis bedeli ile imza attı.

Ajax’ta 89 maçta görev yapan De Jong, 6 gol atarken 13 de asiste imza attı.