Fenerbahçe’den Galatasaray’a Muriç tepkisi: FIFA kurallarına uymadılar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u golcüsü Vedat Muriç'i Galatasaray'ın FIFA kurallarına aykırı bir şekilde devreye girmesi nedeniyle 1 önce bitirme noktasına geldiği transferi sonlandıramadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Ramazan Bayramı'ndan önce Kosovalı oyuncunun transferi için Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın kapısını çaldı. FIFA kuralları gereği kulüple görüşmeden oyuncuya teklife bulunmayan sarı-lacivertliler, Hasan Kartal'la ufak pürüzler dışında prensip anlaşmasına vardı.

Bayramda imzaların atılması beklenirken Galatasaray Kulübünün yetkilileri ve teknik heyetten bazı kişiler Vedat Muriç'le görüşerek oyuncunun aklını karıştırdı. Karadeniz ekibiyle görüşmeden oyuncuyla iletişme geçen sarı-kırmızılı kulübün açık bir şekilde FIFA kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Bu tavrı hem etik bulmayan hem de FIFA kurallarına aykırı olduğunu belirten sarı-lacivertli cephe, rakibin bu davranışa rağmen geri adım atmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray`ın istediği Vedat Muriqi kararını açıkladı! Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor`da forma giyen forvet Vedat Muriqi, sözleşmesi sona erene kadar takımda kalacağını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray`ın istediği 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay`ın yaptığı paylaşım da sosyal medyada gündeme oturdu İlgili Haberi Oku

TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ

Fenerbahçe, Muriç transferini her şeye rağmen Başkan Ali Koç ve Başkan vekili Semih Özsoy'un çabalarıyla bitirme noktasına geldi.

Muriç'in takımda kalacağını açıklamasına rağmen Koç ve Özsoy, Rize ekibin başkanı Hasan Kartal'la bir görüşme daha yaptı. Anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu belirtilirken, Rize kulübünden izin alındıktan sonra Muriç'le de iletişime geçilecek.