Fenerbahçe’de Behrad Talebi isyanı: ‘Bizim kulüpte ne arıyor?’

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki sezon öncesi çalışmaları devam ederken eski BJK TV çalışanı Behrad Talebi’nin, sarı lacivertli kulüpte tercüman olarak göreve getirilmesi taraftarlar arasında isyana neden oldu.

Sarı lacivertlilerin İranlı transferi Allahyar Sayyadmanesh’in menajerlik şirketiyle de anlaşması olan Talebi’nin Farsça bildiği için genç futbolcuya tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Ancak Talebi’nin eski BJK TV çalışanı olması ve fanatik Beşiktaş taraftarı olması nedeniyle Fenerbahçe taraftarı duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken hedefte Fenerbahçe yönetimi vardı.

İşte paylaşımlardan bazıları;

BEHRAD denen azılı Fenerbahçe düşmanı hakkında yönetim gerekeni yapacaktır. Taraftarın haklı serzenişine kulak tıkayacaklarını zannetmiyorum. — Osman Taş #FENEROL (@10smantas) 5 Temmuz 2019

Behrad denen adam bizim kulüpte ne arıyor? Artık diyecek bir şey bulamıyoruz bu yönetime @Fenerbahce pic.twitter.com/odwB1gf6Qt — dönem adamı (@donemadami) 5 Temmuz 2019

yeni işinde başarılar mr. kibir behrad pic.twitter.com/tXxAy6N8xK — tinerli tweet’ler (@TinerliTweetler) 5 Temmuz 2019

Fenerbahçe'mizin İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanı olarak göreve başlayan Behrad Talebi, koyu Beşiktaşlı çıktı. Fenerbahçe taraftarları, konuyla ilgili tepkilerini sosyal medyada yönetimimize dile getiriyorlar. pic.twitter.com/8lUzIKCPxQ — Fener Ajans (@ajansfenercom) 5 Temmuz 2019