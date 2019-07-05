SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu sözünü tuttu ilk ziyaret Çatalca'ya yapıldı
Fenerbahçe’de Behrad Talebi isyanı: ‘Bizim kulüpte ne arıyor?’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Behrad Talebi isyanı: ‘Bizim kulüpte ne arıyor?’

BJK TV'nin eski çalışanlarından Behrad Talebi'nin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanlığını yapması sarı lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. Talebi'nin Beşiktaş lehine yaptığı eski paylaşımları ortaya çıkartan taraftarların tepkisi sosyal medyada çığ gibi oldu.

5 Temmuz 2019 20:16

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki sezon öncesi çalışmaları devam ederken eski BJK TV çalışanı Behrad Talebi’nin, sarı lacivertli kulüpte tercüman olarak göreve getirilmesi taraftarlar arasında isyana neden oldu.

Sarı lacivertlilerin İranlı transferi Allahyar Sayyadmanesh’in menajerlik şirketiyle de anlaşması olan Talebi’nin Farsça bildiği için genç futbolcuya tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Ancak Talebi’nin eski BJK TV çalışanı olması ve fanatik Beşiktaş taraftarı olması nedeniyle Fenerbahçe taraftarı duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken hedefte Fenerbahçe yönetimi vardı.

İşte paylaşımlardan bazıları;

Son güncelleme 20:18 | 5 Temmuz 2019
Allahyar Sayyadmanesh Behrad Talebi Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR