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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği Vedat Muriqi kararını açıkladı!
Transfer Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği Vedat Muriqi kararını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen forvet Vedat Muriqi, sözleşmesi sona erene kadar takımda kalacağını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın yaptığı paylaşım da sosyal medyada gündeme oturdu

5 Temmuz 2019 07:19

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki forveti Vedat Muriqi, takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Geçen sezon Süper Lig’de 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Muriqi için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girmişti.

Oyuncunun menajeri Vedat Muriqi’nin Galatasaray’da forma giymek istediğini söylemesine rağmen iki kulüp arasında bonservis bedelinde anlaşma sağlanamamıştı.

Kosovalı futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmesi sona erene kadar (2020) Çaykur Rizespor’da kalacağını açıkladı.

YUSUF GÜNAY’DAN OLAY PAYLAŞIM

Öte yandan Muriqi’nin kararının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın attığı tweet gündeme oturdu.

Yusuf Günay’ın yaptığı “Kuruş değil duruş” paylaşımı Vedat Muriqi’nin kararına gönderme olduğu şeklinde yorumlandı.

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 2019-2020 sezonu sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise konuyla ilgili muhabirine yaptığı açıklamada, “Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. ‘Tamam.’ dedim. Vedat’ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da ‘O rakamlara satmam.’ diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 07:19 | 5 Temmuz 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
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