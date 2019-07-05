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Evin Demirhan: Ben bir tarih yaşamak istiyorum
Diğer Sporlar

Evin Demirhan: Ben bir tarih yaşamak istiyorum

2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, oyunlarında madalya almış olmanın 2020 Olimpiyatları için umut olduğunu söyledi.

5 Temmuz 2019 17:13

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, “Kadın güreşi olarak henüz olimpiyatlarda bir madalyamız yok” dedi.

Avrupa Oyunlarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Evin Demirhan, “Avrupa Oyunları, olimpiyatlar öncesi güçlü bir organizasyondu. Orada madalya almış olmak bizim için 2020 Olimpiyatları’nda umut demek. O yüzden oyunlarda bronz madalya almış olmak benim için çok önemli. Takım olarak kadın güreşinde çok önemli bir çıkış yakaladık. Bazı sıkletlerde as sporcularımız gelmedi. Çünkü Dünya Şampiyonası’nda ilk 6'ya kota veriliyor. Hedefimiz olimpiyatlar olduğu için oraya odaklanmıştık. Ama yine de bronz madalyayla döndük. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da güzel bir kota alarak, madalyalar alarak Olimpiyatlara gideriz” şeklinde konuştu.

“BEN BİR TARİH YAŞAMAK İSTİYORUM”

Kadın güreşi olarak henüz olimpiyatlarda altın madalyalarının olmadığını dile getiren Demirhan, “Ben bir tarih yaşamak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadın güreşinde ilk madalyayı almak istiyorum. Onun dışında uzun vadeli düşünüyoruz 2020 Olimpiyatları’ndan sonra 2024 Olimpiyatları var. Yaşımız daha genç” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:13 | 5 Temmuz 2019
Evin Demirhan
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