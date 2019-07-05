Enes Ünal 1 yıl daha Real Valladolid’de!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, 22 yaşındaki milli forvet Enes Ünal’ı kiraladığını açıkladı.

Bonservisi Villarreal’de bulunan genç isim geçen sezon da Valladolid’de kiralık olarak forma giymişti.

Geride kalan sezonda La Liga’da 33 maça çıkan Enes Ünal 6 gol atıp 3 asist yaptı.

Bursaspor altyapısında yetişen Ünal, 2015’te Manchester City’ye transfer olsa da İngiliz ekibindeki serüveni başarılı geçmedi ve Genk, NAC Breda, Twente gibi takımlara kiralık olarak gönderildi.

2017’de City’den 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal’e transfer olan Ünal, Levante’de de bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Genç futbolcunun Cumartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.