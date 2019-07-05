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Transfer Haberleri

Enes Ünal 1 yıl daha Real Valladolid’de!

İspanya La Liga ekibi Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 5 Temmuz 2019 20:32

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, 22 yaşındaki milli forvet Enes Ünal’ı kiraladığını açıkladı.

Bonservisi Villarreal’de bulunan genç isim geçen sezon da Valladolid’de kiralık olarak forma giymişti.

Geride kalan sezonda La Liga’da 33 maça çıkan Enes Ünal 6 gol atıp 3 asist yaptı.

Bursaspor altyapısında yetişen Ünal, 2015’te Manchester City’ye transfer olsa da İngiliz ekibindeki serüveni başarılı geçmedi ve Genk, NAC Breda, Twente gibi takımlara kiralık olarak gönderildi.

2017’de City’den 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal’e transfer olan Ünal, Levante’de de bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Genç futbolcunun Cumartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Son güncelleme 20:32 | 5 Temmuz 2019
enes ünal Real Valladolid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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