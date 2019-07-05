SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hayat'da patlama: Ölü ve yaralılar var!
Dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge’e hapis cezası!
Diğer Sporlar

Dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge’e hapis cezası!

Eski dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı Avustralyalı bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4,5 yıl hapis cezası aldı.

5 Temmuz 2019 11:40

Avustralyalı eski dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya’nın Perth kentindeki mahkemede görülen duruşmada Jack Bobridge, eski profesyonel bisikletçi Alex McGregor ile uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İki yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan 29 yaşındaki eski sporcu, bu kararın ardından iki buçuk yıl daha parmaklıklar arkasında kalacak.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğunun yanı sıra Londra 2012 ve Rio 2016 olimpiyatlarında takım yarışlarında iki gümüş madalyası bulunan Jack Bobridge, 2016’da spordan emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

Son güncelleme 11:43 | 5 Temmuz 2019
bisikletçi dünya şampiyonu Jack Bobridge
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR