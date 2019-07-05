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Transfer Haberleri

Derby County takımın başına Phillip Cocu’yu getirdi

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Frank Lampard'ın Chelsea'ye gitmesinin ardından takımın başına Phillip Cocu'yu getirdi.

5 Temmuz 2019 11:09

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında görev yapan ve daha sonra Türkiye’den ayrılan Hollandalı teknik adam ile 2023’e kadar sözleşme imzalandı.

Son olarak Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran ve Ekim 2018’de görevine son verilen Cocu sarı lacivertlilerin başında 15 maçta sadece 3 galibiyet alabilmişti.

Derby County’nin sezon öncesi kampına katılmaya hazırlanan Cocu’nun hem futbolcularla tanışacağı hem de kulüp yöneticileriyle görüşerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı vurgulandı.

Hollanda’da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe’de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu’nun Türkiye’deki macerası ise 4 ay sürdü.

Son güncelleme 11:12 | 5 Temmuz 2019
cocu Derby County
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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