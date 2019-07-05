Derby County takımın başına Phillip Cocu’yu getirdi

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında görev yapan ve daha sonra Türkiye’den ayrılan Hollandalı teknik adam ile 2023’e kadar sözleşme imzalandı.

Son olarak Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran ve Ekim 2018’de görevine son verilen Cocu sarı lacivertlilerin başında 15 maçta sadece 3 galibiyet alabilmişti.

Derby County’nin sezon öncesi kampına katılmaya hazırlanan Cocu’nun hem futbolcularla tanışacağı hem de kulüp yöneticileriyle görüşerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı vurgulandı.

Hollanda’da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe’de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu’nun Türkiye’deki macerası ise 4 ay sürdü.