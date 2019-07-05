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Atletico Madrid’den Barcelona’ya Antoine Griezmann tepkisi: ‘Saygısızca’
İspanya La Liga

Atletico Madrid’den Barcelona’ya Antoine Griezmann tepkisi: ‘Saygısızca’

Atletico Madrid Kulübü, transfer için görüşmelere başladığı açıklanan Barcelona Kulübü ile futbolcu Antoine Griezmann'ı sert dille eleştirdi. Barcelona ve Griezmann'ı "saygısızlıkla" suçlayan Atletico Madrid, Fransız futbolcuyu sezon öncesi hazırlık kampı için pazar günü takıma çağırdı

5 Temmuz 2019 22:07

Atletico Madrid Kulübü, takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann ve transfer görüşmelerine başladığını açıklayan Barcelona Kulübünü sert dille eleştirdi.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun, Griezmann’ın transferi için görüşmelere başladıklarını duyurmasının ardından Atletico Madrid Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak, Barcelona ve Griezmann’ı “saygısızlıkla” suçladı.

Griezmann olayı ile ilgili yaşananların Atletico Madrid cephesinden anlatıldığı açıklamada, “Griezmann, 14 Mayıs’ta kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Diego Simeone’ye sezon sonunda ayrılmak istediğini söyledi. Bu konuşmadan önce Atletico Madrid Kulübü, Barcelona ile futbolcu arasında geçen mart ayında, somut olarak Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a karşı oynadığımız ilk maçın öncesinde bir anlaşmaya varıldığını öğrendi. Bu da şubat ayının ortalarından beri müzakere ediyorlar anlamına geliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu’nun bugün söylediği gibi dün iki kulüp arasında Griezmann’ın transferi için Katalan kulübün talebiyle görüşme yapıldığını doğrulayan Atletico Madrid, Barcelona kulüp yöneticisinin, Griezmann’ın sözleşmesini tek taraflı feshetme bedelinin 200 milyon avrodan 120 milyon avroya indirilmesi ve ödemenin taksitle olmasını talep ettiğini ancak bu öneriyi reddettiklerini vurguladı.

Barcelona Kulübü ve Griezmann’ın Atletico Madrid Kulübüne ve taraftarına “saygısızlık yaptığını” savunan Atletico Madrid, Fransız futbolcunun mevcut sözleşmesini yerine getirmesini ve pazar günü başlayacak takımın sezon öncesi kampına katılmasını istedi.

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, düzenlediği basın toplantısında, “Griezmann ile ilgileniyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Oscar Grau perşembe günü Atletico Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Gil Marin ile bu futbolcunun transferi için toplantı yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 22:07 | 5 Temmuz 2019
Antoine Griezmann Atletico Madrid barcelona
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