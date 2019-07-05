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Ankaragücü Başkanı açıkladı! ‘Altay’ı 1.5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye vereceğiz’
Transfer Haberleri

Ankaragücü Başkanı açıkladı! ‘Altay’ı 1.5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye vereceğiz’

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.

5 Temmuz 2019 13:39

Beştepe Tesisleri’nde, transferle ilgili olarak AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, “1,5 milyon Euro’ya Altay’ı Fenerbahçe’ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar.” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, “Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur.” değerlendirmesinde bulundu.

SKOR 28 HAZİRAN’DA DUYURMUŞTU Türkiye, 21 yaşındaki genç kalecinin Fenerbahçe’nin gündeminde olduğunu ve anlaşmanın kısa zamanda gerçekleşeceğini SKOR ekibinin farkıyla günler öncesinden öğrendi. Sözcü SKOR 28 Haziran’da yayımladığı haberde Altay Bayındır transferinin bittiğini Sercan Hamzaoğlu imzalı haberi ile okuyucularına duyurmuştu.

28 Haziran 2019 Fenerbahçe Altay Bayındır ile anlaşmaya vardı Ankaragücü`nün kalecisi Altay Bayındır`ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe mutlu sona çok yakın... Sarı lacivertliler 21 yaşındaki genç kalecinin transferi için Başkan Ali Koç`u bekliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:47 | 5 Temmuz 2019
Altay Bayındır Fenerbahçe Mehmet Yiğiner transfer
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