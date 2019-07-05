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Alex Morgan’dan ‘çay sevinci’ tepkilerine sert cevap!
Diğer Sporlar

Alex Morgan’dan ‘çay sevinci’ tepkilerine sert cevap!

ABD Kadın Futbol Takımı'nın yıldızı Alex Morgan, İngiltere maçında attığı golden sonra yaptığı 'çay içme' hareketine gelen eleştirilere cevap verdi.

5 Temmuz 2019 17:22

Kadınlar Dünya Şampiyonası yarı final maçında İngiltere’yi 2-1 yenen ABD’de Alex Morgan, gol sevinci sırasında çay içme hareketi yapmış ve maçın ardından eleştiri toplamıştı.

Eleştirilere cevap veren Morgan, Juventus’un yıldız ismi Cristiano Ronaldo ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone’ye de göndermede bulundu.  

03 Temmuz 2019 ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç ABD`nin İngiltere`yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası`nda finale yükseldiği karşılaşmada Alex Morgan`ın gol sevinci tartışma yarattı. ABD`lü futbolcular Tayland`ı 13-0 yendikleri karşılaşmada da her golden sonra yaptıkları abartılı sevinç hareketleri nedeniyle eleştirilmişti. İlgili Haberi Oku

‘ONLARA GÜLÜP GEÇİYORSUNUZ’

ABD’nin yıldız futbolcusu, ”Benim yaptığım gol sevincinde hiçbir saldırganlık yok. Bu sadece bir çay. Bence kadın sporunda çifte standart var. Erkek sporcular da büyük maçlarda değişik gol sevinçleri yapıyor. Hatta bazıları cinsel organıyla bile seviniyor. Onlara sadece gülüp geçiyorsunuz. Ama biz kadınlar yapınca hemen bir eleştiri geliyor…” sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ve Diego Simeone, geçtiğimiz sezon Juventus – Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde atılan gollerden sonra yaptıkları ‘cinsel içerikli’ sevinç nedeniyle UEFA’dan sadece para cezası almıştı.

Son güncelleme 17:22 | 5 Temmuz 2019
Alex Morgan çay hareketi
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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