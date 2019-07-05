Alex Morgan’dan ‘çay sevinci’ tepkilerine sert cevap!

Kadınlar Dünya Şampiyonası yarı final maçında İngiltere’yi 2-1 yenen ABD’de Alex Morgan, gol sevinci sırasında çay içme hareketi yapmış ve maçın ardından eleştiri toplamıştı.

Eleştirilere cevap veren Morgan, Juventus’un yıldız ismi Cristiano Ronaldo ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone’ye de göndermede bulundu.

ABD İngiltere maçında Alex Morgan İngilizleri kızdırdı! Yine gol sevinci yine kriz: İğrenç ABD`nin İngiltere`yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası`nda finale yükseldiği karşılaşmada Alex Morgan`ın gol sevinci tartışma yarattı. ABD`lü futbolcular Tayland`ı 13-0 yendikleri karşılaşmada da her golden sonra yaptıkları abartılı sevinç hareketleri nedeniyle eleştirilmişti. İlgili Haberi Oku

‘ONLARA GÜLÜP GEÇİYORSUNUZ’

ABD’nin yıldız futbolcusu, ”Benim yaptığım gol sevincinde hiçbir saldırganlık yok. Bu sadece bir çay. Bence kadın sporunda çifte standart var. Erkek sporcular da büyük maçlarda değişik gol sevinçleri yapıyor. Hatta bazıları cinsel organıyla bile seviniyor. Onlara sadece gülüp geçiyorsunuz. Ama biz kadınlar yapınca hemen bir eleştiri geliyor…” sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ve Diego Simeone, geçtiğimiz sezon Juventus – Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde atılan gollerden sonra yaptıkları ‘cinsel içerikli’ sevinç nedeniyle UEFA’dan sadece para cezası almıştı.