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Afrika Uluslar Kupası’nda Benin sürprizi! Fas veda etti…
Dünyadan Futbol

Afrika Uluslar Kupası’nda Benin sürprizi! Fas veda etti…

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fas'ı penaltı atışlarıyla eleyen Benin, adını çeyrek finale yazdırdı

5 Temmuz 2019 22:20

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fas’a penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Benin, çeyrek finale çıktı.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Fas ile Benin karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Benin, Moise Adilehou’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fas, 75. dakikada Youssef En Nesyri ile beraberliği yakaladı.

Fas Milli Takımı’nda forma giyen Hakim Ziyech’in normal sürenin son dakikalarında penaltı atışından yararlanamadığı mücadele, uzatmalara gitti. Bu bölümde de skorun değişmediği maçta rakibine penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Benin, çeyrek finale yükseldi.

Benin, 97. dakikada Khaled Adenon’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fas Milli Takımı’nda ilk 11’de sahaya çıkan Galatasaraylı Younes Belhanda 59, Fenerbahçeli Nabil Dirar ise 74 dakika forma şansı buldu

Son güncelleme 22:20 | 5 Temmuz 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası benin fas
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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