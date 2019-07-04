Wimbledon’da Cori Gauff’un masal gibi yolculuğu sürüyor!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da mücadele eden 15 yaşındaki ABD’li Cori Gauff, üçüncü tura yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasında vatandaşı Venus Williams’ı eleyerek sürprize imza atan Gauff, ikinci turda da 2017 yarı finalisti Slovak Magdalena Rybarikova’yı 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti. Wimbledon`da favoriler tur atladı! Stan Wawrinka sürprizi yaşandı... Wimbledon`da Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Anderson, adını üçüncü tura yazdırdı. Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Pliskova, 7 numaralı seribaşı Halep ve 8 numaralı seribaşı Svitolina, üçüncü tura yükseldi. Stan Wawrinka ise Reilly Opelka`ya 5 set sonunda mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Maçı 18 “winner”, 10 basit hatayla tamamlayan 15 yaşındaki tenisçi, iki kez de rakibinin servisini kırdı.

Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan dünya 313’üncüsü Gauff, Venus Williams galibiyetiyle 1996 ABD Açık’ta bunu başaran Anna Kournikova’dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde etmişti.