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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

4 Temmuz 2019 14:23

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Kaptan Cemil Usta Sahası’nda hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililer, bu sabah da günün ilk çalışmasını basına kapalı gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç gruba ayrılan oyuncuların bir grubu sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grubun vücut kitle analizi ve laktat testinden geçtikleri belirtildi. Son grup oyuncuların ise koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile yeni transfer John Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure’nin antrenmanda yer almadıkları, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini’nin salonda çalıştıkları öğrenildi.

Trabzonspor, saat 18.00’de basın mensuplarına ve taraftara açık olarak günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.

Son güncelleme 14:23 | 4 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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